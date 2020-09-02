Активи НБУ зросли на 13% за перше півріччя 2020 року

Активи Національного Банку України за перше півріччя 2020 року зросли на 13%.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"За підсумками півріччя обсяг активів Національного банку збільшився на 13%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2019 року, та становить 1 198,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

В Нацбанку пояснили, що зміна обсягу активів – це результат насамперед зростання міжнародних резервів на 12,6% в доларовому еквіваленті за перше півріччя 2020 року, а також їхньої переоцінки у гривневому еквіваленті у зв’язку зі зміною курсу гривні до іноземних валют за цей період.Це відображається у збільшенні обсягу цінних паперів нерезидентів (на 16%) та коштів і депозитів в іноземній валюті та банківських металах (на 57%).

Водночас обсяг заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам, збільшився за цей період несуттєво попри розгортання коронакризи.

В НБУ також зазначили, що У частині зобов’язань Національного банку за перше півріччя 2020 року зросли обсяги залишків на рахунках державних та інших установ (у 3,4 раза), натомість сума депозитних сертифікатів та коштів банків скоротилися (на 31% та 35,5% відповідно).

"Сума консолідованого прибутку Національного банку за 6 місяців цього року становила майже 80 млрд грн проти прибутку у 6,4 млрд грн, що був отриманий за аналогічний період попереднього року", - додав регулятор.

Нагадаємо, у червні Нацбанк знизив облікову ставку до мінімального рівня за всю історію України - з 8% річних до 6%.