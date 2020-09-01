Шмигаль заявив, що Україна не зазнала збитків через закриття кордонів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не зазнала збитків унаслідок закриття кордонів для іноземців.

Про це глава уряду розповів у програмі "Сніданок з 1+1".

"Збитків немає. 21 тисяча іноземців заїхала в Україну з часу закриття станом на вчора, за даними Прикордонної служби. Тому це велика кількість. Єдине що - за кожного із цих людей, які в’їхали, є хтось відповідальний: або бізнес, або дипломати, або навчальні заклади. Тобто всі ці люди в’їжджають, вони роблять тести, вони перебувають під контролем однієї з офіційних українських юридичних або фізичних осіб, якщо це родичі", - розповів прем'єр.

За його словами, рішення про закриття кордонів ухвалили, щоб зупинити імпорт коронавірусу в Україну.

"Тобто, ми боремося всередині країни з розірванням ланцюжків на локальних рівнях, але величезна кількість людей сюди приїжджає, є туристи, які приїжджають і неконтрольовано перебувають у країні, не дотримуючись тих необхідних заходів, які треба дотримуватися. Тому один із заходів адаптивного карантину - це закриття кордонів на в’їзд великої кількості іноземців, для того, щоб зупинити цей ланцюжок", - зауважив очільник уряду.

Шмигаль також додав, що державні кордони для іноземців знову відкриють, коли Україна пройде пік захворюваності.

Нагадаємо, Україна заборонила в'їзд для іноземців до 28 вересня.Окремим категоріям перетин кордону дозволять.

16 березня Україна закрила кордон для іноземців та осіб без громадянства (за винятком декотрих категорій громадян). Заборону на в'їзд для іноземців скасували 12 червня.

14 червня в уряді повідомили, що Міністерство охорони здоров'я оприлюднить список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесуть до червоної або зеленої зони.

1 серпня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн червоної зони через несприятливу ситуацію з коронавірусом.

У списку опинилися, зокрема, Грузія, Іспанія, ОАЕ, Литва, Казахстан, Угорщина, Австралія. У переліку також залишились США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Словаччина, Польща, Росія, Португалія, Франція, Албанія, Болгарія, Румунія. Загалом у списку 127 країн.