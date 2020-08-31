Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах більш ніж на 60%

Нині запаси газу на 40,4% більші, ніж рік тому.

Станом на 29 серпня Україна збільшила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на 60,73%, або на 9,604 млрд куб. м, до 25,418 млрд куб. м від початку сезону закачування газу.

Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України".

Зазначені запаси газу більші на 40,4%, або на 7,310 млрд куб. м порівняно із запасами рік тому (18,108 млрд куб. м).

Як ми повідомляли, Україна вийшла із зими з дуже високими запасами газу - 15,9 млрд кубометрів газу (з них 1,6 млрд кубометрів належать міжнародним трейдерам і перебувають у сховищах у режимі митного складу).

Сезон закачування газу в підземні сховища стартував у березні.

Директор державного підприємства "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що для стабільного проходження опалювального сезону 2020/2021 необхідно накопичити в ПСГ додатково 2-3 млрд куб. м газу.