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Україна збільшила суму непогашених облігацій з терміном погашення в цьому році до $328,79 млн

Єдиним покупцем та лід-менеджером транзакції виступив J.P. Morgan. 

Україна збільшила суму непогашених облігацій з терміном погашення в цьому році до $328,79 млн
Фото: forexrost.ru

Україна збільшила на $328,79 мільйонів загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1-го вересня 2020 року, загальна непогашена сума яких становила 1,36 мільярдів доларів США.

Єдиним покупцем та лід-менеджером транзакції виступив J.P. Morgan, повідомили на сайті Мінфіну.

Залучені кошти планують використати для завершення розрахунків за активною операцією з управління боргом, яка полягала у викупі на відкритому ринку державних деривативів (ВВП-варантів) у 2020 році. 

"Ми раді, що протягом року з безпрецедентним рівнем невизначеності нам вдалось здійснити активну операцію з управління державним боргом, яка сприятиме зваженій борговій політиці України в майбутньому. Ми продовжимо слідкувати за ринком і використовувати всі доступні інструменти для того, щоб досягти цілей, визначених в нашій Стратегії управління державним боргом", - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Підкреслюється, що зазначені цінні папери не можна продавати у Сполучених Штатах Америки, якщо вони не зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року, зі змінами (далі – “Закон США про цінні папери”), або не звільнені від вимог щодо реєстрації за Законом США про цінні папери. Україна не планує реєструвати будь-які цінні папери в Сполучених Штатах Америки або проводити будь-яке публічне розміщення цінних паперів в Сполучених Штатах Америки.

Також у Мінфіні зазначили, що це повідомлення не є рекламою цінних паперів в Україні та не становить пропозицію до обігу, розповсюдження, продажу, купівлі та іншої передачі цінних паперів на території України.

Нагадаємо, що у липні Україна розмістила євробондів на $2 млрд під 7,25%. Згодом стало відомо, що за рахунок випуску єврооблігацій з погашенням у 2033 році на $2 млрд Україна викупить євробонди з погашенням у 2021 і 2022 роках на номінальну суму $434,819 млн і $371,341 млн відповідно.

4 серпня Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 10,25 млрд гривень.

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