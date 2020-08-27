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Мінінфраструктури вперше допустило приватну тягу на колії "Укрзалізниці"

Українська локомотивобудівна компанія здійснюватиме курсування приватних локомотивів на 9 дільницях.

Мінінфраструктури вперше допустило приватну тягу на колії "Укрзалізниці"

ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія" стало першим учасником експериментального проєкту допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування. У рамках проєкту компанія здійснюватиме курсування приватних локомотивів одразу на 9 визначених дільницях.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Створення конкурентного ринку залізничних перевезень - одне із зобов’язань України відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, у рамках якої передбачається залучення перевізників на залізниці", - пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

ТОВ "Українська локомотивна компанія" здійснюватиме курсування приватних локомотивів на дільницях залізничних колій загального користування за напрямками:

  • Стрий – Івано-Франківськ;
  • Тернопіль – Шепетівка;
  • Шепетівка – Калинівка 1;
  • Старокостянтинів 2 – Гречани;
  • Старокостянтинів 1 – Гречани;
  • Старокостянтинів 2 – Калинівка 1;
  • Старокостянтинів 1 – Калинівка 1;
  • Гусятин – Ярмолинці – Гречани;
  • Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани.

Всього комісія з відбору учасників експериментального проєкту допуску суб'єктів приватної тяги розглянула 23 заявки від 10 приватних компаній. 7 заявників за 15 заявами визнано учасниками експериментального проєкту. Щодо 9 заяв від 3 компаній прийнято рішення відмовити в участі в експериментальному проєкті. Ще дві компанії надали пакети документів в рамках другого етапу відбору.

Новий очільник "Укрзалізниці" Володимир Жмак планує розділити підприємство на чотири компанії. Вертикально інтегровані бізнес-одиниці УЗ матимуть окремі баланси.

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