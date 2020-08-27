Мінінфраструктури вперше допустило приватну тягу на колії "Укрзалізниці"

ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія" стало першим учасником експериментального проєкту допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування. У рамках проєкту компанія здійснюватиме курсування приватних локомотивів одразу на 9 визначених дільницях.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Створення конкурентного ринку залізничних перевезень - одне із зобов’язань України відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, у рамках якої передбачається залучення перевізників на залізниці", - пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

ТОВ "Українська локомотивна компанія" здійснюватиме курсування приватних локомотивів на дільницях залізничних колій загального користування за напрямками:

Стрий – Івано-Франківськ;

Тернопіль – Шепетівка;

Шепетівка – Калинівка 1;

Старокостянтинів 2 – Гречани;

Старокостянтинів 1 – Гречани;

Старокостянтинів 2 – Калинівка 1;

Старокостянтинів 1 – Калинівка 1;

Гусятин – Ярмолинці – Гречани;

Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани.

Всього комісія з відбору учасників експериментального проєкту допуску суб'єктів приватної тяги розглянула 23 заявки від 10 приватних компаній. 7 заявників за 15 заявами визнано учасниками експериментального проєкту. Щодо 9 заяв від 3 компаній прийнято рішення відмовити в участі в експериментальному проєкті. Ще дві компанії надали пакети документів в рамках другого етапу відбору.

Новий очільник "Укрзалізниці" Володимир Жмак планує розділити підприємство на чотири компанії. Вертикально інтегровані бізнес-одиниці УЗ матимуть окремі баланси.