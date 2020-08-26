Танкер Delfi, який зазнав аварії восени 2019 року поблизу Одеси, вдалося поставити на кіль.

Фото: telegram.or@vladyslavkryklii

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Хроніки "Делфі". Сьогодні напівзатонулий танкер був поставлений на кіль", - написав Криклій у Telegram.

За його словами, наступний етап - візуальний огляд корпусу, герметизація та ремонт судна.

"Вдячний за роботу фахівцям ТОВ “Краншип”, які добровільно зголосилися підняти танкер і працюють зараз 24/7. А також вкотре ТОВ “Бруклін-Київ” за ініціативу профінансувати ці роботи", - додав міністр.

Фото: facebook.com/ivan.niyakiy

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року танкер Delfi зірвався з якоря і сів на мілину біля пляжу "Дельфін", перевернувшись на бік. Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

У червні 2020 року поруч з судном виявили сліди нафтопродуктів. У воді зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 разу. Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення води нафтопродуктами.

На початку липня президент Володимир Зеленський під час візиту в Одесу ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Він сказав, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер.

Він попередив: якщо до 20 липня танкер не піднімуть, справою займуться правоохоронці.

25 липня нова спроба підняти танкер Delfi провалилася. Один з металевих тросів, якими судно намагалися посунути з місця, відірвався майже відразу після початку операції. Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що подальші роботи буде виконувати Адміністрація морських портів України.