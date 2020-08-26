У мерії Миколаєва проводять обшуки

У Миколаївській міській раді проводять обшуки. Справа стосується подовження договору оренди землі фірмі "Альянс Інвест Миколаїв", яка зводить багатоквартирний будинок на вулиці Слобідській.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

Він наголосив, що з приводу цієї справи міська влада вже кілька раз надавала на вивчення документи прокуратурі та поліції. За словами Сенкевича, у Господарському суді міська влада намагається довести прокуратурі, що в цьому випадку все законно.

"Оцінюю дії правоохоронців як просте надування щік і роздмухування диму перед майбутніми виборами до міськради. Оскільки ця справа розсипається за всіма законними нормами", - зазначив мер.

Він також обурився, що в обшуках беруть участь озброєні правоохоронці. "Нагнали в міськраду з десяток правоохоронців, троє з яких були з автоматами. У нас тут що - озброєні бандити знаходяться?" - сказав Сенкевич.

Мер наголосив, що будівлю, яка запланована як готель "Адмірал", могли б завершити ще 10 років тому.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Миколаївська міськрада визнала незадовільною роботу Сенкевича і достроково припинила його повноваження. Незабаром він оскаржив це рішення. У 2018 році суд поновив Сенкевича на посаді.