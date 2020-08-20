Морський порт “Ольвія” у Миколаєві передадуть у концесію

За 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

Сьогодні під час зустрічі з міністром транспорту та комунікацій Катару Джасіма Аль Сулейті укладено угоду про передачу в концесію другого порту в Україні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Концесіонер проєкту – потужна катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад - вартістю понад $7 млрд, інвестує у розвиток порту на першому етапі близько 3,4 млрд грн.

Усього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій. Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після “Криворіжсталі” та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності", - написав міністр у фейсбуці.

Як повідомляє відомство, головні умови договору такі:

- щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн. Це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.

- концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менш ніж 2,55 млн тонн на рік.

- близько 80 млн грн буде спрямовано на поліпшення інфраструктури Миколаєва.

- планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства - зернового терміналу або універсального перевантажувального комплексу.

За словами Криклія, також подбали про працівників портів.

"Упродовж 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень ЗП", - повідомив міністр.

Нагадаємо, в січні 2020 року повідомляли, що компанія "Рісойл-Херсон" перемогла в концесійному конкурсі щодо майнового комплексу ДП "Херсонський морський торговельний порт".

Тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук офіційно повідомив про передачу Херсонського морського торгового порту в концесію "Рісойл-Херсон". Переможець інвестує близько 300 мільйонів гривень і вкладе понад 18 млн у місцеву інфраструктуру.