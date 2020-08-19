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З 1 вересня банки повинні показувати окремо гроші клієнта і його кредитний ліміт

Також клієнтів повинні заздалегідь інформувати про встановлення, зменшення чи збільшення кредитного ліміту.

З 1 вересня банки повинні показувати окремо гроші клієнта і його кредитний ліміт
Фото: bank.gov.ua

З 1 вересня 2020 року запрацюють вимоги Національного банку України до розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на сайтах банків.

Про це повідомляють на сайті НБУ.

Зазначається, що банки будуть зобов'язані правильно показувати кошти на рахунку - окремо власні гроші та окремо суму кредитного ліміту. Також їхні працівники повинні заздалегідь повідомляти клієнта про встановлення, зменшення чи збільшення кредитного ліміту - у смс, месенджері чи іншим зручним способом, який обрав користувач послуги.

Ці та інші вимоги передбачені постановою правління НБУ від 14 травня 2020 року № 62 "Про затвердження змін до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг".

У НБУ нагадали, що деякі банки надсилають клієнтам повідомлення про залишок на рахунку, який формується не лише з власних коштів, а й з кредитного ліміту. У результаті клієнти можуть скористатися кредитними коштами, навіть не усвідомлюючи цього. Після цього їм доведеться гасити не тільки суму кредитного ліміту, а й комісію та відсотки за користування.

"Банки в такому випадку зловживають правами клієнтів", - наголошують у Нацбанку.

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №1085-1, який зобов'язує банки розкривати на своїх сайтах і в рекламі інформацію про реальну вартість своїх продуктів і послуг.

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