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Україна ввела мито на дизпаливо, зріджений газ і вугілля з Росії

Мита будуть діяти до кінця року.

Україна ввела мито на дизпаливо, зріджений газ і вугілля з Росії
Фото: kremenchug.ua

Кабінет міністрів встановив мита на імпорт дизельного палива, скрапленого газу та вугілля з Російської Федерації.

Відповідну постанову №719 від 17 серпня опубліковано на урядовому порталі.

В документі йдеться про те, що для "захисту інтересів безпеки в надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах" запроваджуються так мита (незалежно від інших видів мита):

  • для важких дистилятів (дизпаливо) - 4%;
  • для зріджених газів - 3%;
  • для всіх типів вугілля (крім антрацитового та ще кількох видів) - 65%.

У разі неможливості встановити країну походження, товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати мита.

Постанова втрачає чинність 31 грудня 2020 року або після скасування Російською Федерацією дискримінаційних або недружніх дій щодо України.

Нагадаємо, що у 2019 році Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито на імпорт із Росії дизельного палива (трубопровідним транспортом) й автогазу.

Рішення про введення обмежень на імпорт російських товарів, зокрема дизпалива, прийнято у відповідь на недружні дії з боку Російської Федерації, яка ввела санкції щодо України.

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