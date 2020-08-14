Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 серпня, підписав Указ "Про зміни у складі Національної інвестиційної ради" № 322/2020.

Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з документом, до складу Національної інвестиційної ради увійшли президент і генеральний директор компанії POSCO International Corp. Сі-Бо Джу, головний виконавчий директор компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Мурат Еркан, міністр фінансів України Сергій Марченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко та голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Нагадаємо, Національна інвестиційна рада України - консультативно-дорадчий орган при президенті України. До її складу входять голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр юстиції Денис Малюська і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.