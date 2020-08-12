В Офісі президента презентували проєкт спорудження нової обхідної дороги навколо Києва

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко спільно з головою Державного агентства автомобільних доріг України Олександром Кубраковим сьогодні презентували проєкт спорудження нової обхідної дороги навколо Києва. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Проєкт будівництва нової Київської обхідної дороги (КОД) планують реалізувати до 2025 року в межах ініційованої Президентом Володимиром Зеленським Національної програми "Велике будівництво".

План передбачає спорудження Київської обхідної дороги так званим напівкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона матиме шість ділянок та сполучить траси М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків та М-01 Київ – Чернігів.

Також будівельники зведуть міст з підходами протяжністю понад 25 км через річку Дніпро.

Київська обхідна дорога допоможе розвантажити столицю від транзитного транспорту й таким чином вбереже місто від негативного впливу фур. "Напівкільце" сконцентрує на собі до 70% вантажного транспорту.

КОД поєднає між собою найбільші міста київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль та Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста.

Загальна вартість КОДу становить 85 млрд грн. Повністю завершити роботи з будівництва Київської обхідної дороги планується за п'ять-шість років за умов достатнього та стабільного фінансування, а також надання необхідних дозволів та покращення системи регуляції.

Сьогодні, 12 серпня, стартував тендер на проєктні роботи першої ділянки КОД протяжністю 35 км, яка з’єднає траси М-06 Київ – Чоп та М-05 Київ – Одеса. Її хочуть зводити з початку наступного року. За попередніми розрахунками, вартість будівництва становитиме 12 млрд грн.

Нагадаємо, "Укравтодор" відкрив першу чергу дороги в обхід Полтави з 518-метровою і 400-метровою естакадами, будівництво якої відбувалося за фінансування Світового банку.

Перша черга обходу - це 5,5 км сучасного хайвею, 400-метрова залізобетонна естакада, 518-метрова металева естакада висотою 30 метрів, кільцева транспортна розв’язка, три шляхопроводи, а також дворівнева транспортна розв’язка європейського рівня.

Нова дорога сполучатиме автомобільні дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський та М-22 Полтава - Олександрія та допоможе розвантажити місто від транзитного транспорту, який рухається в сторону Кременчуга.