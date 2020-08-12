У Харкові офіційно перейменували станцію метро "Московський проспект"

Станцію метро "Московський проспект" у Харкові офіційно перейменовано у "Турбоатом".

Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

"Інформуємо, що на виконання рішення від 16.10.2019 року № 1812/19 «Про перейменування станції метрополітену» 30 сесії 7-го скликання Харківської міської ради та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершені основні роботи з перейменування станції метрополітену « Московський проспект »в станцію «Турбоатом»", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, рішення про переіменування станції "Московський проспект" було прийняте ще у жовтні минулого року. Станцію відкрили 1975 року в числі перших семи. Спочатку її проєктували під назвою "Турбінний завод", але потім закріпили за станцією інший топонім.

У 2016 році Московський проспект у Києві перейменували у проспект Степана Бандери.