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У Харкові офіційно перейменували станцію метро "Московський проспект"

Тепер вона називається "Турбоатом".

У Харкові офіційно перейменували станцію метро "Московський проспект"
Фото: ‏@UKRINFORM

Станцію метро "Московський проспект" у Харкові офіційно перейменовано у "Турбоатом".

Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

"Інформуємо, що на виконання рішення від 16.10.2019 року № 1812/19 «Про перейменування станції метрополітену» 30 сесії 7-го скликання Харківської міської ради та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершені основні роботи з перейменування станції метрополітену « Московський проспект »в станцію «Турбоатом»", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, рішення про переіменування станції "Московський проспект" було прийняте ще у жовтні минулого року. Станцію відкрили 1975 року в числі перших семи. Спочатку її проєктували під назвою "Турбінний завод", але потім закріпили за станцією інший топонім.

У 2016 році Московський проспект у Києві перейменували у проспект Степана Бандери.

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