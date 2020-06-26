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Китайская CRRC показала вагоны, которые поставит для метро Харькова

Компания должна поставить 40 вагонов.

Китайская CRRC показала вагоны, которые поставит для метро Харькова
Фото: CRRC

Китайская машиностроительная корпорация CRRC опубликовала визуализацию вагонов, которые планирует поставить Харьковскому метрополитену.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

CRRC Тangshan официально выиграла тендер на поставку подвижного состава для метро Харькова" и должна поставить 40 вагонов, запасные части, инструменты и оказать вспомогательные услуги.

Ранее сообщалось, что размер заказанных вагонов - 2675 мм в ширину и 3650 мм в высоту. Длина каждого состава из пяти таких вагонов - 96,18 м. Составы рассчитаны на колею 1520 мм и максимальную скорость движения 80 км/ч. Поезда не будут иметь перегородок между вагонами.

Фото: CRRC

Напомним, в начале июня стало известно, что именно CRRC Тangshan выиграла открытый международный тендер на поставку 8 составов метро, предназначенных для Харьковского метрополитена. Сделка должна быть выполнена за 35 месяцев.

Позже Крюковский вагоностроительный завод заявил, что будет оспаривать решение тендерного комитета, выбравшего поставщиком китайскую компанию. Также КВСЗ уже направил жалобу в штаб-квартиру Европейского инвестиционного банка, который кредитует данную сделку.

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