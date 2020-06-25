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Китай перебрасывает войска к границе с Индией, - СМИ

На фото со спутников видно, что на территории появились палатки и началось строительство.

Китай перебрасывает войска к границе с Индией, - СМИ
Китай
Фото: EPA/UPG

Китай наращивает военное присутствие на границе с Индией в долине реки Галван после столкновений пограничников, в результате которых погибли 20 солдат и более 70 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

На фото видно, что на контролируемой китайской армией территории появились палатки и началось строительство объектов, которых еще неделю назад не было.

Индия утверждает, что строительные работы ведутся на ее территории Индии - с индийской стороны от линии фактического контроля. Пекин, наоборот, считает весь район своим.

Издание South China Morning Post пишет, что Китай перебросил к границе авиацию, многофункциональные дроны и легкие танки.

Индия, в свою очередь, разрешила пограничникам открывать огонь на поражения в случае столкновений с китайцами на линии контроля, пишет The Hindustan Times.

Напомним, Индия и Китай часто обвиняют друг друга во вторжениях на свои территории, при этом прямые столкновения случаются редко. Между двумя странами существует недоверие в связи с обострившимся пограничным спором, который вызвал короткую войну в 1962 году.

В мае на границе Индии и Китая произошла драка с участием 150 пограничников.

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