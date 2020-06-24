Фото: Посольство Украины в Китае

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76МД доставил в Киев гуманитарный груз из Китая для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", его в аэропорту "Борисполь" встретил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Только что из КНР самолетом Вооруженных сил Украины доставлен самый большой за этот период гуманитарный груз , который достигает по объему более 125 метров кубических", - сказал он на брифинге.

В гуманитарную помощь вошли защитные маски, костюмы, дезинфектанты, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных основателем корпорации Alibaba Group Джеком Ма президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фото: Посольство Украины в Китае

Пресс-служба посольства Украины в Китае сообщила, что общий вес груза составил 13 тонн.

Гуманитарную помощь предоставили 39 китайских госорганов, корпораций, правительств провинциального и местного уровней, пекинская организация Красного Креста, частные организации и лица.

Перелет самолета оплатил "Метинвест" Рината Ахметова.