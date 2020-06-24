Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76МД доставил в Киев гуманитарный груз из Китая для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", его в аэропорту "Борисполь" встретил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
"Только что из КНР самолетом Вооруженных сил Украины доставлен самый большой за этот период гуманитарный груз , который достигает по объему более 125 метров кубических", - сказал он на брифинге.
В гуманитарную помощь вошли защитные маски, костюмы, дезинфектанты, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных основателем корпорации Alibaba Group Джеком Ма президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Пресс-служба посольства Украины в Китае сообщила, что общий вес груза составил 13 тонн.
Гуманитарную помощь предоставили 39 китайских госорганов, корпораций, правительств провинциального и местного уровней, пекинская организация Красного Креста, частные организации и лица.
Перелет самолета оплатил "Метинвест" Рината Ахметова.