ЕС и ВОЗ передали Украине месячный запас средств защиты для 50 больниц

Всего ЕС выделил на помощь Украине в борьбе с коронавирусом 190 млн евро.

Европейский союз совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передали Украине гуманитарный груз с месячным запасом средств индивидуальной защиты для медиков 50 больниц.

Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Груз, который насчитывает около 1 млн единиц средств индивидуальной защиты, был профинансирован ЕС и закуплен ВОЗ в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН. Он включает 500 тыс. медицинских масок, 125 тыс. респираторов, 250 тыс. халатов, 50 тыс. защитных щитков и 2,5 тыс. очков. Это количество СИЗ позволит полностью покрыть месячную потребность 50 учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты для работников", - говорится в сообщении.

Средства защиты представительство ВОЗ в Украине распределит в соответствии с потребностями больниц.

Отмечается, что безвозмездная передача средств индивидуальной защиты является частью мероприятий Евросоюза по реагированию на пандемию COVID-19, которая уже поразила 216 стран мира. Всего ЕС выделил на помощь Украине в борьбе с коронавирусом 190 млн евро.

Напомним, 5 мая Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом.