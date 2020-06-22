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Киев и Винницкая область могут ослабить карантин согласно с новыми требованиями Минздрава

Закарпатье и Черновицкая область не соответствуют двум критериям. 

Киев и Винницкая область могут ослабить карантин согласно с новыми требованиями Минздрава
Фото: Александр Рудоманов

Киев и Винницкая область вошли в список регионов, которые могут перейти к следующему этапу ослабления карантина. Это произошло после того, как Минздрав изменил критерии послабления. 

Согласно с информацией на сайте Министерства здравоохранения, число областей с широким распространением коронавируса сократилось с девяти до восьми. 

На Закарпатье загруженность опорных по COVID-19 больниц составила 59,65% при 50% позволенных. Также область превышает показатель динамики (сравнения эпидситуации последней недели с предыдущей) - она составляет 20,16% при 10% допустимых.

Черновицкая область также имеет чрезмерно негативную динамику - 37% и загруженность больниц - 51,54%.

Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области не соответствуют требованиям к динамике. 

Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская области нарушают показатель охвата тестированием.  

Напомним, что с 22 июня регионом с широким распространением коронавируса в Украине считается тот, в котором есть один из таких признаков: загруженность опорных больниц выше 50%; среднее количество тестирования методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 000 населения на протяжении последних семи дней; коэффициент обнаруженных случаев инфицирования коронавирусом выше 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. 

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