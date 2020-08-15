​США передали українським прикордонникам, митникам та поліцейським засоби індивідуального захисту від COVID-19 на $250 тис.

Посольство США в Україні передало українським держслужбовцям партію засобів індивідуального захисту від COVID-19 на суму близько 250 тис. доларів.

Про це повідомляється на сторінці посольства у фейсбуці.

"У рамках нашої міжнародної технічної допомоги Відділ з правоохоронних питань Посольства США передав засоби індивідуального захисту від COVID-19 на суму близько 250 тис. доларів нашим українським партнерам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що індивідуальні засоби отримає Національна поліція України, Державна прикордонна служба та Державна митна служба України.

Нагадаємо, у червні Канада передала Нацполіції України 20 тис. респіраторів.