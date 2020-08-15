У неділю в Україні без опадів, до + 29 градусів

16 серпня у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 13 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8 ... + 15 градусів, вдень + 22 ... + 28 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, температура повітря вночі +8 ... + 13 градусів, вдень + 13 ... 18 градусів. У Моршині без опадів, температура повітря вночі +8 ... + 13 градусів, удень +13 ... + 18 градусів. У Трускавці без опадів, температура повітря вночі +13 ... + 15 градусів, удень +24 ... + 26 градусів. У Сваляві місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +14 ... + 16 градусів, удень +24 ... + 26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 13 градусів, удень +22 ... + 28 градусів, у Сумській області +21 ... + 26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 14 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів, у Полтавській області +21 ... + 26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 13 градусів, удень +20 ... + 26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 15 градусів, в Одеській області +12 ... + 17 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +12 ... + 17 градусів, вдень + 23 ... + 29 градусів. У Ялті без опадів, температура вночі +14 ... + 16 градусів, удень +24 ... + 26 градусів.

15 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +24 градуси.