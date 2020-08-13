У п'ятницю в Києві без опадів, до +23

Короткочасний дощ прогнозують лише на сході.

У п'ятницю, 14 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +21...+23 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, удень +15...+20 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, удень +24...+26 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, удень +25...+27 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, удень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, удень +19...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, удень +19...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, удень +19...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +24...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, удень +25...+27 градусів.

13 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.