На Донбасі загинув український розвідник

На Донбасі через необережне поводження зі зброєю під час бойового завдання загинув український розвідник.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

"Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил", - йдеться на сторінці ОТУ "Північ" у фейсбуці.

Зазначається, що обставини та причини смерті військового розвідника з’ясовують представники Національної поліції та Військової служби правопорядку.

Де саме сталася трагедія та ім'я загиблого бійця - не зазначено.

Раніше штаб констатував відсутність поранень і бойових втрат у лавах ОС за пів місяця режиму "тиші" на Донбасі.

Водночас, за даними української розвідки, 2,5 тижня бойовики втратили 9 чоловік загиблими і 15 пораненими. Повідомлялося, що підрозділи противника зазнають втрат через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях. Йшлося про те, що у підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків