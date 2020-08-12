Лінійка Galaxy Note — це інший світ. Від звичайних флагманських смартфонів пристрої відрізняє взаємодія з електронним пером. На Galaxy Unpacked 2020 року, яка відбулася 5 серпня, Samsung показали два нових представника лінійки — Galaxy Note 20 і поліпшену версію смартфона Note 20 Ultra

Потужний кишеньковий комп'ютер: огляд Samsung Galaxy Note 20

Лінійка Galaxy Note — це інший світ. Від звичайних флагманських смартфонів пристрої відрізняє взаємодія з електронним пером. На Galaxy Unpacked 2020 року, яка відбулася 5 серпня, Самсунг показали два нових представника лінійки — Samsung Galaxy Note 20 і поліпшену версію смартфона Note 20 Ultra.

В Україні лідером продажів швидше за все стане базова версія. Це логічно, адже при потужних характеристиках гаджет отримав більш доступну ціну. Модель вийшла в новому кольорі, який робить зовнішній вигляд преміальним, і отримала вдосконалені технічні характеристики в порівнянні з 10-м поколінням.

Витончений дизайн Galaxy Note 20

Дизайн мінімалістичний — це моноблочний корпус зі злегка згладженими краями і надтонкими рамками. Передню панель закриває високоміцне скло Corning Gorilla Glass Victus. Це скло нового покоління, вперше використане саме для смартфонів сімейства. Виріз під фронтальну камеру знаходиться по центру передньої панелі, у нього акуратна кругла форма.

Задня панель виконана з металу. За текстурою задня кришка нагадує атлас, за рахунок чого виглядає особливо витончено. На задній панелі розташовується прямокутний блок камер і акуратна напис «Samsung» в нижній частині.

Купити Samsung Galaxy Note 20 можна в трьох колірних рішеннях — графіт, м'ята і бронза. Відтінки виглядають приголомшливо — вони спокійні і насичені одночасно. Особливу популярність прогнозують новому бронзовому кольору. У поєднанні з металевою задньою кришкою бронза виглядає дуже виграшно.

Екран нового Самсунг Ноут 20

Девайс отримав дисплей на 6,7 дюймів. Незважаючи на великий розмір, смартфон зручно тримати в руці. До того ж такий розмір дарує багато можливостей для розваг і роботи.

Екран виконаний за технологією Flat Infinity-O Display, він плоский і безмежний. Нагадаємо, що Infinity-O технологія дає користувачам відсутність рамок по периметру і можливість оптимізованої роботи з декількома вікнами одночасно.

В якості матриці обрана Super AMOLED Plus. Яскравий дисплей дарує природні кольори навіть при сонячному світлі. Важливо, що після довгого користування Galaxy Note 20 ви не відчуєте сильне навантаження на очі. Роздільна здатність екрану складає 2400х1080 пікселів. Він розпізнає 16 мільйонів квітів. Частота оновлення залишилася на колишньому рівні — 60 Гц.

Ціна Samsung Galaxy Note 20 — до 29000 грн. За цю суму майбутні власники отримають відразу три пристрої в одному: телефон, кишеньковий ПК і камеру.