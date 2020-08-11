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В Україну повернулися 12 моряків із судна "Srakane", які рік не отримували зарплату і були фактично ізольовані у Бразилії

Впродовж липня усі українські громадяни отримали гроші та повернулися на Батьківщину.

В Україну повернулися 12 моряків із судна "Srakane", які рік не отримували зарплату і були фактично ізольовані у Бразилії
Судно "Srakane"
Фото: МЗС

В Україну повернулися 12 громадян, які входили до складу екіпажу судна Srakane і через невиплату річної заробітної плати фактично були ізольовані у Бразилії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"На початку червня стало відомо, що 12 громадян, які входили до складу екіпажу судна, фактично опинилися в ізоляції в порту міста Сан-Себастіан (штат Сан-Паулу, Бразилія), майже рік не отримували заробітну плату та не могли повернутися до України. Українські консули одразу ж встановили контакти з бразильськими компетентними органами, оперативно організували відвідання судна та забезпечили надання необхідної медичної допомоги одному з наших співвітчизників", - зазначили в МЗС.

Завдяки роботі консулів та скоординованим з бразильською стороною діям, впродовж липня усі українські громадяни отримали невиплачену заробітну плату та повернулися в Україну.

Нагадаємо, 19 червня в Україну повернулися 14 українських моряків, які три роки були у тюрмі в Лівії.

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