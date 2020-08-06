МЗС: в окупованому Криму продовжують утискати права релігійних громад

Україна засуджує виселення громади ПЦУ з кафедрального собору Святих Рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що в окупованому Росією Криму продовжують порушувати права людини, зокрема представників релігійних громад. Про це заявив на брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Я хочу дуже чітко наголосити, що дії держави-окупанта на тимчасово окупованому півострові щодо релігійних спільнот є неприпустимими, грубим порушенням прав людини, відображають політику системного переслідування релігійних спільнот, зокрема української православної спільноти. Ми засуджуємо виселення громади Православної церкви України з кафедрального собору Святих Рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі. Ми категорично не сприймаємо поширення Росією на український Крим дію свого законодавства, що поставило поза законом близько 8000 вірян церкви "Свідки Єгови", - зазначив голова МЗС.

Кулеба нагадав, що двоє членів цієї спільноти були ув'язнені за релігійні переконання, що є грубим порушенням гуманітарного права.

"Не лише ПЦУ та "Свідки Єгови" зазнають утисків - так само адміністративні штрафи були накладені на громади Месіанських євреїв, на імама Алуштинської мусульманської спільноти, і ми фіксуємо тиск на кримських татар, членів мусульманської громади, які потерпають від сфабрикованих справ", - додав міністр.

Нагадаємо, у червні суд в Криму замінив свідкові Єгови штраф на шість років ув'язнення.

У 2017 році російський Верховний суд визнав "Свідків Єгови" екстремістською релігійною організацією і заборонив її діяльність. Після окупації представників цього віросповідання почали переслідувати в Криму.