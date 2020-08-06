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У п'ятницю в Києві до +31, без опадів

Уночі у столиці +16... +18 градусів.

У п'ятницю в Києві до +31, без опадів
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 7 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16... +18 градусів, вдень +29... +31 градус.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13... +18 градусів, вдень +26... +31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9... +14 градусів, вдень +19... +24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +27... +32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +30... +35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +21 градус, вдень +30... +35 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17... +22 градуси, вдень +31... +36 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17 ... +22 градусів, вдень +29 ... +34 градуси.

6 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23... +26 градусів, в Дніпрі біля Києва +23 градуси.

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