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ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі

Мова йде про 45 вибухів, два зафіксовані в повітрі снаряди, три спалахи та 201 постріл зі стрілецької зброї.

ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі
Фото: Крым.Реалии

Станом на 4 серпня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Спостерігачі фіксували порушення режиму тиші в Донецькій і Луганській областях. Зокрема, мова йде про 45 вибухів, два зафіксовані в повітрі снаряди, три спалахи та 201 постріл зі стрілецької зброї.

Зазначається, що з початку режиму тиші  27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про "повне та всеосяжне припинення вогню". З того часу українські військові не повідомляють про поранених і вбитих.

Нагадаємо, за тиждень перемир’я Росія перекинула на Донбас 30 вантажівок зі зброєю та 10 одиниць бронетехніки.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події була безпрецедентною. На кожній українській позиції розміщено додатковий контроль за припиненням вогню. 

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

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