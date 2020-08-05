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Контррозвідка СБУ знешкодила на околиці Мар’їнки схрон із вибухівкою

За інформацією спецслужби, бойовики "ДНР" планували використати її для здійснення терактів на мирній території країни.

Контррозвідка СБУ знешкодила на околиці Мар’їнки схрон із вибухівкою
Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідники Служби безпеки виявили на Донеччині схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого "МДБ ДНР" планували використати для здійснення терактів на мирній території країни.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар’їнки у "сірій зоні".

"За оперативною інформацією, його обладнав представник «силового блоку» терористів у своєму колишньому помешканні. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах. У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручні протитанкові гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД 5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом та понад тисячу патронів калібру 5,45", - зазначається у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження зброї і вибухівки та обставини підготовки до підривної діяльності.

Нагадаємо, у липні біля енергооб’єктів Одеси знайшли схованку з боєприпасами.

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