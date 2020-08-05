За інформацією спецслужби, бойовики "ДНР" планували використати її для здійснення терактів на мирній території країни.

Контррозвідники Служби безпеки виявили на Донеччині схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого "МДБ ДНР" планували використати для здійснення терактів на мирній території країни.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар’їнки у "сірій зоні".

"За оперативною інформацією, його обладнав представник «силового блоку» терористів у своєму колишньому помешканні. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах. У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручні протитанкові гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД 5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом та понад тисячу патронів калібру 5,45", - зазначається у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження зброї і вибухівки та обставини підготовки до підривної діяльності.

Нагадаємо, у липні біля енергооб’єктів Одеси знайшли схованку з боєприпасами.