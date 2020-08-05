"Київського терориста" заарештували без права застави

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану Сухрабу Карімову, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва.

Про це повідомляє столична прокуратура.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні у середу, 5 серпня.

"Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України). Обставини скоєння злочину встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Захист Карімова має намір оскаржити його арешт. Про це повідомив його адвокат Ігор Ляшенко, передають "Українські Новини".

"Нами буде підготовлена апеляційна скарга на сьогоднішню ухвалу про обрання запобіжного заходу", - сказав він.

Також адвокат додав, що Карімов просить проводити відкриті судові засідання, а не закриті. Карімов вважає, що ніякі повідомлення в ЗМІ йому не зашкодять.

Також адвокат підкреслює, що кваліфікація правопорушення Карімова не вірна.

"Думаємо, що дії повинні бути кваліфіковані не як терористичний акт, а більш м'якою статтею - ст. 259 Кримінального кодексу. Це завідомо неправдиве повідомлення про мінування. За це більш м'яка відповідальність", - сказав він.

Адвокат додав, що Карімов не хотів нікому нашкодити і нікому не погрожував.

Нагадаємо, 3 серпня в центрі Києва Сухроб Карімов погрожував вибухом у банку всередині бізнес-центру "Леонардо". До правоохоронців звернулася працівниця відділення. Вона повідомила, що чоловік віком близько 30 років сам попросив зателефонувати до поліції. З банку вийшли всі працівники, окрім керівниці відділення, яка залишилася за своїм бажанням.

Чоловік мав рюкзак і сумку, до якої від ноги вів дріт. У сумці, за словами зловмисника, була вибухівка.

СБУ підтвердила інформацію про те, що Карімов, який погрожував вибухом у відділені банку в центрі Києва, вимагав присутності журналістів. Його затримали співробітники СБУ. Згодом повідомили, що вибухівки у Карімова не було.