Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
У Бейруті стався потужний вибух
У Бейруті стався потужний вибух
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Київського терориста" заарештували без права застави

Захист Карімова має намір оскаржити його арешт.

"Київського терориста" заарештували без права застави
Фото: mvs.gov.ua

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану Сухрабу Карімову, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва.

Про це повідомляє столична прокуратура.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні у середу, 5 серпня.

"Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України). Обставини скоєння злочину встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Захист Карімова має намір оскаржити його арешт. Про це повідомив його адвокат Ігор Ляшенко, передають "Українські Новини".

"Нами буде підготовлена апеляційна скарга на сьогоднішню ухвалу про обрання запобіжного заходу", - сказав він.

Також адвокат додав, що Карімов просить проводити відкриті судові засідання, а не закриті. Карімов вважає, що ніякі повідомлення в ЗМІ йому не зашкодять.

Також адвокат підкреслює, що кваліфікація правопорушення Карімова не вірна.

"Думаємо, що дії повинні бути кваліфіковані не як терористичний акт, а більш м'якою статтею - ст. 259 Кримінального кодексу. Це завідомо неправдиве повідомлення про мінування. За це більш м'яка відповідальність", - сказав він.

Адвокат додав, що Карімов не хотів нікому нашкодити і нікому не погрожував.

Нагадаємо, 3 серпня в центрі Києва Сухроб Карімов погрожував вибухом у банку всередині бізнес-центру "Леонардо". До правоохоронців звернулася працівниця відділення. Вона повідомила, що чоловік віком близько 30 років сам попросив зателефонувати до поліції. З банку вийшли всі працівники, окрім керівниці відділення, яка залишилася за своїм бажанням.

Чоловік мав рюкзак і сумку, до якої від ноги вів дріт. У сумці, за словами зловмисника, була вибухівка. 

СБУ підтвердила інформацію про те, що Карімов, який погрожував вибухом у відділені банку в центрі Києва, вимагав присутності журналістів. Його затримали співробітники СБУ. Згодом повідомили, що вибухівки у Карімова не було.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також