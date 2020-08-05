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У Києві відкриють оновлений проспект з велодоріжками та лед-освітленням

Столичні дорожники вийшли на фінальну стадію капітального ремонту проспекту Любомира Гузара.

У Києві відкриють оновлений проспект з велодоріжками та лед-освітленням

Наприкінці цього тижня завершать капремонт дороги на проспекті Любомира Гузара. Відео про те, як працювали дорожники минулої ночі, мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Столичні дорожники вийшли на фінальну стадію капітального ремонту проспекту Любомира Гузара. Минулої ночі там розпочали «чистове» асфальтування. І вже наприкінці цього тижня повністю оновлена дорога на проспекті буде відкрита», – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, інтенсивність трафіку на цій магістралі досить висока, тому асфальтування там здійснюватимуть тільки вночі.

На проспекті Любомира Гузара, як і на більшості доріг, що сьогодні ремонтують у місті, використовують високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон. Це міцне покриття, яке витримує великі навантаження. За словами фахівців, нова дорога прослужить мінімум 10 років.

«Паралельно на проспекті тривають роботи з облаштування пішохідних тротуарів та велодоріжок. Також встановимо нове LED-освітлення. Хочу зазначити, що останнього разу цю магістраль ремонтували 30 років тому», – зазначив Віталій Кличко.

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