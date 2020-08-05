Зеленський і Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

"Президенти детально обговорили питання, пов’язані із затриманням на території Білорусі наприкінці липня групи осіб, яка належить до приватної військової компанії Вагнера. Відзначено важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав, зокрема в контексті передачі Україні осіб, що підозрюються в терористичній діяльності на території нашої держави", - зазначається в повідомленні.

Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання.

"Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", - сказав він.

Крім того, Зеленський і Лукашенко обговорили питання підготовки до Третього форуму регіонів України та Білорусі, який має відбутися восени цього року. Також сторони обговорили ситуацію з поширенням і подоланням наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 на території обох держав.

Зеленський висловив особисту подяку Лукашенку за надану в липні гуманітарну допомогу населенню західних регіонів України, постраждалих від повені. "Цей жест справжньої дружби Білорусі вкотре наголошує на цінності партнерства між нашими країнами", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 осіб, які є представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. Затримані плутаються у свідченнях і кажуть, що їхали оглянути собор Софії у Стамбулі.

Дев'ятеро з них є уродженцями України, їм оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК). Запит на екстрадицію "вагнерівців" Україна вже скерувала Білорусі.

3 серпня російський консул заявив, що затримані під Мінськом росіяни перебували в країні транзитом і прямували до Латинської Америки. Лукашенко цю інформацію спростував.