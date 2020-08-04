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Мер Києва Віталій Кличко показав, як розумні технології допомагають йому в управлінні столицею

Усе можна побачити на екрані в режимі реального часу.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як розумні технології допомагають йому в управлінні столицею. Зокрема, він продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.

«Система Smart Сity, яку Київ увів кілька років тому, зробила муніципальне управління більш ефективним і прозорим, а жителям міста надала багато зручних сервісів. Я переконаний, що Київ повинен бути технологічним, сучасним і комфортним містом. І ми все для цього робимо», - зазначив Віталій Кличко.

«Центр управління польотом - можна так назвати. Контроль різних сфер міста: транспорт, власність, бюджет, камери спостереження, медичні установи. Усе це можна побачити на екрані в режимі реального часу. Наприклад, надходження і витрати з бюджету. Або як відбувається електронний запис до лікарів. Ми також бачимо моніторинг звернень по лінії «15-51». З цього кабінету, з офісу я можу проконтролювати чимало процесів, що відбуваються в місті», - поділився Віталій Кличко.

За його словами, кожна одиниця комунального громадського транспорту та спецтехніки обладнана GPS-трекерами. І можна онлайн відстежувати, де зараз ця техніка знаходиться і яке завдання виконує.

Також до системи підключені майже 10000 камер відеоспостереження, встановлені в рамках проєкту «Безпечна столиця». З їх допомогою, підкреслив Віталій Кличко, вже вдалося розкрити чимало злочинів в місті.

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