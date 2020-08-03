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Кличко випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг"

Рейтинг столичного мера продовжує зростати.

Кличко випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг"
Фото: Макс Левин

Очільник Києва Віталій Кличко лідирує на мерських виборах – за нього готові проголосувати майже 42% киян, які визначилися та мають намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведені 26–27 липня.

«У рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні», – зазначається у повідомленні Соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з наведеними даними, рейтинг Кличка зріс й майде 1,5 раза за 5 місяців: у лютому він був менше 30%, у квітні–травні – менше 40%.

Також Кличко продовжує випереджати конкурентів: розрив з найближчим переслідувачем – понад 3,5 раза

«С.Притулу підтримали б 11,6% питаних, І.Верещук – 9,4%, А.Пальчевського – 9,0%, О.Гончаренка – 5,4%, О.Попова – 4,5%, В.Рабіновича – 3,5%, О.Омельченка – 3,3%, А.Іллєнка – 2,6%, В.Нестора – 2,1%. Не визначилися – близько 8,5% опитаних», – повідомляє «Рейтинг».

Окрім того дослідники соціологи повідомляють, що за умови виходу до другого туру Кличка та інших потенційних кандидатів, чинний мер отримав би перемогу.

«У парі з І.Верещук з результатом – 64% проти 22%, у парі з О.Гончаренком – 68% проти 13%, з А.Пальчевським – 67% проти 20%, з С.Притулою – 63% проти 21%», – інформує «Рейтинг».

Водночас, у відповідності з результатами соціологічного дослідження, партія Кличка «УДАР» входить до групи лідерів.

«Лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до міськради є партії «Європейська солідарність», за яку б віддали голоси 19,8% тих, хто визначився та має намір голосувати, партія «Слуга народу» з результатом 19,3% та партія «УДАР» – 17,1%», – зазначає «Рейтинг».

З серпня минулого року рейтинги партій «Європейська солідарність» та «УДАР» – мають позитивну динаміку, «Слуги народу» – стабільно негативну.

Дослідження проведене Соціологічною групою «Рейтинг» 26–27 липня. Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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