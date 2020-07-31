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Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу

Під час суперечки в студії Кравчук запитав: "Я хоч слово сказав, що Росія Донбас бомбила?"

Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
Фото: Макс Требухов

Новопризначений голова України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській журналістці Ользі Скабеєвій на телеканалі "Росія 1" в прямому ефірі пропагандистського ток-шоу "60 хвилин".

Про це повідомляє "Лига Новости".

Інтерв'ю проходило у форматі відеоконференції і тривало близько 20 хвилин. Кравчук розповів, як він бачить свою роботу в Тристоронній контактній групі, і намагався пояснити, що Україна і Росія повинні домовитися щодо Донбасу, припинити стріляти, навчитися поважати один одного.

Йому відповідали в агресивно-наступальній манері. У якийсь момент розмова перетворилася на суперечку, співрозмовники говорили, перебиваючи один одного, і Кравчук запитав у ведучої: "Я хоч слово сказав, що Росія Донбас бомбила?".

Ближче до кінця інтерв'ю Кравчук запросив Скабеєву до Києва і заявив, що зможе переконати її за кілька годин.

Нагадаємо, новий очільник української делегації у складі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Леонід Кравчук пояснив, на які компроміси готовий іти.

Перший - "особлива система управління". Другий компроміс - "вільна економічна зона". 

Крім того, він заявив, що вибори в ОРДЛО можна проводити, коли там "будуть хоч якісь краплинки української влади, українського життя".

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