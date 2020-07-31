Адвокат: справа щодо Томосу без ознак кримінального правопорушення розслідувалася 8 місяців

Державне бюро розслідувань, оголосивши про закриття справи стосовно Томосу про автокефалію Православної церкви України, має назвати тих, понесе відповідальність за марнування державних ресурсів на «розслідування», що тривало понад вісім місяців. Про це зазначив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у своєму дописі на фейсбуці.

"Більше восьми місяців ДБР мало не в повному складі шукало ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Не знайшли. Навіть ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 КК України, не виявили. Більше 8 місяців тільки на Томос! А є ще десятки таких же порожніх проваджень, з якими десятки слідчих і прокурорів вовтузяться скоро півтора року, витрачаючи мільйони і мільйони гривень платників податків виключно з метою продовження політично мотивованих переслідувань лідера опозиції, п’ятого президента України Петра Порошенка. Вони сподіваються залишитися непокараними.

Але відповідати доведеться. І за багатьма статтями Кримінального кодексу. Зокрема, за ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча), 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). І це далеко не все", - зауважив правозахисник.