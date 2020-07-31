Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Михайличенко повертається в "Динамо"
Михайличенко повертається в "Динамо"
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
ГоловнаПолітика

Адвокат: справа щодо Томосу без ознак кримінального правопорушення розслідувалася 8 місяців

Захисник хоче знати, хто відповідатиме за марнування державних ресурсів.

Адвокат: справа щодо Томосу без ознак кримінального правопорушення розслідувалася 8 місяців
Фото: eurosolidarity.org

Державне бюро розслідувань, оголосивши про закриття справи стосовно Томосу про автокефалію Православної церкви України, має назвати тих, понесе відповідальність за марнування державних ресурсів на «розслідування», що тривало понад вісім місяців. Про це зазначив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у своєму дописі на фейсбуці.

"Більше восьми місяців ДБР мало не в повному складі шукало ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Не знайшли. Навіть ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 КК України, не виявили. Більше 8 місяців тільки на Томос! А є ще десятки таких же порожніх проваджень, з якими десятки слідчих і прокурорів вовтузяться скоро півтора року, витрачаючи мільйони і мільйони гривень платників податків виключно з метою продовження політично мотивованих переслідувань лідера опозиції, п’ятого президента України Петра Порошенка. Вони сподіваються залишитися непокараними.

Але відповідати доведеться. І за багатьма статтями Кримінального кодексу. Зокрема, за ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча), 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). І це далеко не все", - зауважив правозахисник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також