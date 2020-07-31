На в'їздах до Києва на п'ятьох напрямках зроблять паркінги, - Кличко

На них можна буде розмістити близько двох тисяч автомобілів.

Перехоплювальні паркінги в Києві облаштують біля шести станцій метро. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram в п'ятницю, 31 липня.

Паркінги зроблять на в'їздах до столиці на п'ятьох напрямках поблизу таких станцій метро:

Академмістечко

Святошин

Червоний Хутір

Іподром

Сирецька

Усього на них можна буде розмістити близько двох тисяч автомобілів.

За словами Кличка, перше паркування на 193 місця вже місяць працює біля станції метро "Видубичі". Там установили нове освітлення, транспортне і пішохідне огородження, навігацію. Крім того, облаштували два пішохідні переходи, зробили дорожню розмітку, проклали оптоволокно. А незабаром встановлять десять камер відеоспостереження. У середньому щодня на паркінгу "Видубичі" залишають 120-140 автомобілів.

Мер столиці пише, що сьогодні влада тестує, чи є попит на цей паркінг і що треба ще зробити, щоб людям було зручно.

Він зазначив, що перехоплювальні паркінги дають водіям альтернативу - залишити авто на стоянці і рухатися далі громадським транспортом. Завдяки цьому, за його словами, "ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо затори в столиці".

Нагадаємо, депутати Київради прийняли рішення про перехоплювальні паркінги біля кінцевих станцій метро 23 липня.

Також повідомлялося, що депутати прийняли рішення відкрити свій двір на Хрещатику для паркування автомобілів.