Кадрові зміни в українській делегації ТКГ можливі, - Кравчук

Рішення щодо кадрових змін має залежати не тільки від його думки.

Новий голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не відкидає проведення кадрових перестановок. Усі кадрові зміни будуть обговорюватися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Кравчук заявив у коментарі РБК-Україна.

За словами Кравчука, в понеділок, 3 серпня, відбудеться зустріч з українською делегацією, на якій обговорять подальші кроки. Однак рішення щодо кадрових змін має залежати не тільки від його думки.

"У понеділок ми зустрінемося, порадимося. Я виходжу з того, що група, яку очолював Леонід Кучма, зробила в складних умовах важливі кроки, й ми починаємо життя не з "чистого аркуша", починаємо з певних плюсів, але були й мінуси. Якщо щось треба, то ми звернемося до керівництва України, дамо аргументи й, можливо, будуть якісь зміни. Я не відкидаю (кадрові зміни), але прямо зараз ми такого завдання не ставимо", - пояснив він.

Крім того, на питання, коли може відбутися чергове засідання ТКГ, Кравчук відповів, що поки не має відповіді.

"В понеділок ми зустрінемося групою, вірніше, делегацією українською. А коли зустріч Тристоронньої групи - залежить тільки від України. Поки що, такої відповіді немає", - додав перший президент.

Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

У повідомленні Офісу президента зазначено, що Леонід Кравчук має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня. Новий очільник делегації України в ТКГ активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюються та ухвалюються в межах роботи групи.

У вівторок, 28 липня, стало відомо, що голова української делегації в ТКГ, другий президент України Леонід Кучма складає свої повноваження.

Леонід Кучма представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку". Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ.

20 травня президент Зеленський повідомив, що Кучма хоче піти з Мінського процесу і просить передати свої повноваження Резнікову.