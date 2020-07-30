Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?

Отказ заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака участвовать в переговорах по Донбассу на уровне советников лидеров стран «нормандской четверки» свидетельствует о нескольких важных моментах. Первое, российское руководство не собирается приезжать на берлинский саммит – во всяком случае, пока политическая повестка в Украине не будет изменена. Второе, Москва действительно – как об этом правильно заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак – повышает ставки: она просто показывает Киеву, что может перевести его одномоментно в формат исключительно Минского урегулирования, что само по себе является катастрофой. Третье – то, что Кремль решил сыграть на опережение и отменить любые планы со стороны украинских властей – от «Б» до «Я».

Фото: kremlin.ru Дмитрий Козак перед началом совещания правительства

Ещё 9 июля, сразу после публикации интервью Дмитрия Козака российскому ТАСС, было очевидно, что Москва будет играть на опережение и не даст Киеву преспокойно аннулировать «Минск». Ведь всем же было понятно в Кремле, что могут означать слова Владимира Зеленского о годе, который он выделил Путину на обеспечение мира на Донбассе. Здесь необходимо понимать: в администрации президента РФ дураков нет; там тоже люди составляли свои планы.

Теперь – для перезапуска формата – не России, а Украине придётся идти на уступки. И они будут сделаны не потому, что так Москва попросила, а потому, что на этом будут недвусмысленно настаивать Франция и Германия. Посему Киеву придётся выполнять парижский протокол, а России, быть может, и нет. К слову, в коммюнике, как вы помните, есть одно довольно-таки примечательное политическое требование - об инкорпорации одной формулы… Часть же мирных инициатив, выдвинутых Банковой, также отойдёт на задний план. А не захотите выполнять, то и саммитов четырёх лидеров не будет. Вот такая приблизительно логика у российских чиновников.

Следовательно, запасных планов у Украины становится куда меньше: здесь придётся или соглашаться, или жёстко конкурировать. Требования россиян предельно ясны: проведение выборов местных, а затем и парламентских на Донбассе (это означает отмену недавно принятого постановления ВРУ), установление того формата Консультативного совета, который нужен Кремлю, и смена ряда наскучивших Москве украинских переговорщиков.

Фото: EPA/UPG Встреча лидеров 'нормандской четверки' в Париже, 9 декабря, 2019

В противном же случае: хотите – уходите. Как ранее обозначил Козак: «Это будет политическим событием, а не ЧП природного или техногенного характера, где нужен заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такого ЧП. С политической точки зрения мы будем готовы к любому развитию событий».

Есть здесь ещё один весомый момент – возможный перевод нас исключительно в Минский формат. Пока мы не знаем: было ли это просто сигналом для Киева или окончательным решением со стороны российского руководства. В последнее время в Москве были недовольны многими инициативами украинских властей: созданием альянсов в Восточной Европе, инициативой по разрешению крымского вопроса, белорусской историей.

Без «нормандского формата» Минские договорённости, отдельно ТКГ (как инструмент, согласованный четвёркой), функционировать не могут – во всяком случае так, как это выгодно Украине. Без группы четырёх у Киева остаётся лишь два варианта: или выйти из переговорного процесса, где Москва и так не признаёт себя стороной конфликта, или же пойти на замораживание ситуации на Донбассе.

При неактивном «нормандском формате» ТКГ может решать или сугубо технические моменты, или же вообще имитировать работу, что в большинстве своём происходило после 2016 года. Впрочем, Москва в состоянии поднять ставки, усилив роль Минска до единственной и главной площадки ведения переговоров. А там вы знаете, кто и в каком статусе пребывает. С этой точки зрения довольно интересной выглядит замена состава переговорщиков от Украины…

Всё это означает одно: пока Киев размышлял над запасными сценариями и пытался сманеврировать, Москва подготовила свой – единственный (как она полагает) – план, «план Козака». Украинским властям брошена перчатка. И с этим надо что-то делать… Что ж, варианты прописаны.