Радбез Білорусі не виключає вимкнення інтернету по всій країні у випадку загрози нацбезпеці

На свободі лишаються близько 170 бойовиків, які проникли на територію Білорусі.

Рада безпеки Білорусі не виключає можливість вимкнення інтернету по всій країні у разі виникнення загрози нацбезпеці після затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це держсекретар Радбезу Андрій Равков повідомив на зустрічі з кандидатами в президенти, пише "Белорусский партизан".

Один із кандидатів у президенти Андрій Дмітрієв запитав у Равкова, чи можуть у Білорусі вжити таких заходів. Равков заявив, що вимкнення інтернету не відкидається. Також він повідомив, що затримані бойовики дають різні свідчення.

Деякі кажуть, що приїхали в Білорусь робити революцію. При цьому ГРУ і ФСБ не інформували білоруську сторону, що ця група має приїхати у Білорусь.

Дмітрієв зазначив, що після зустрічі з Равковим та іншими кандидатами в президенти не вистачає "великого пласту інформації".

"Якщо в країні ходять 170 людей, то де закриті міста? Коли нам кажуть, що під Псковом та Невелем формуються ще угрупування, то коли ми побачимо ноту МЗС Білорусі на адресу Росії?" — зазначив він.

Нагадаємо, що вчора під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати ситуацію в країні у період виборчої кампанії. За даними держагентства БелТА, всі вони є громадянами РФ. Деякі з них - уродженці України.

Згодом з’ясувалося, що серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Пізніше повідомили, що МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. СБУ підтвердила намір екстрадувати їх.

В Білорусі заявили, що підозрюють затриманих у підготовці теракту.