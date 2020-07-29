Фінляндія заявила про порушення повітряного простору російськими Су-27

У Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що два російських Су-27 порушили повітряний простір над Фінською затокою.

Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на фінське видання Yle.

За даними відомства, порушення повітряного простору відбулося у вівторок, 28 липня, в районі Гельсінкі.

Фінські винищувачі Hornet впізнали у двох літаках російські Су-27.

Літаки перебували на території Фінляндії приблизно дві хвилини і заглибилися всередину території країни приблизно на пів кілометра.

Розслідуванням інциденту займається фінське прикордонне відомство. МЗС Фінляндії вимагає в посольства РФ роз'яснення.

Нагадаємо, у липні 2019 року прикордонне відомство Фінляндії підтвердило факт порушення повітряного простору країни російським літаком. Російське державне повітряне судно заглибилося в територію Фінляндії максимально на один кілометр і перебувало всередині фінських кордонів загалом близько двох хвилин.