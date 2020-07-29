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Франція пригрозила Польщі "серйозними наслідками" через вихід із Стамбульської конвенції

Міністр у справах Європи Клеман Бон зазначив, що Польща може отримати "удар по гаманцю".

Франція пригрозила Польщі "серйозними наслідками" через вихід із Стамбульської конвенції
Фото: EPA/UPG

Французький міністр у справах Європи Клеман Бон заявив, що вихід Польщі зі Стамбульської конвенції може мати серйозні наслідки.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр зазначив, що Польща може отримати "удар по гаманцю", оскільки новий механізм реалізації плану фінансової допомоги країнам Євросоюзу, які постраждали від пандемії коронавірусу, дозволяє вводити економічні санкції проти будь-якого члена ЄС.

"Якщо це станеться, то будуть наслідки", - сказав Бон.

Нагадаємо, Польща наступного тижня почне процедуру виходу зі Стамбульської конвенції. Це пов'язано з тим, що в ній є положення "ідеологічного характеру", які нинішня польська влада не приймає і вважає шкідливими.

На виході з конвенції наполягає консервативна партія "Закон і справедливість" під головуванням Ярослава Качинського.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та про боротьбу з цими явищами (така офіційна назва Стамбульської конвенції) має на меті захист жінок від усіх форм насильства та дискримінації. Польща підписала її у грудні 2012 року та ратифікувала її у 2015 році.

Україна підписала конвенцію у 2011 році, але не ратифікувала з тієї ж причини, чому Польща збирається з неї виходити.

Зокрема, Верховна Рада противиться ратифікації Стамбульської конвенції через поняття "гендер" і "сексуальна орієнтація".

Рада церков неодноразово говорила, що її турбує ця конвенція, бо в ній нібито йде нав'язування гендерної ідеології, що підміняє "звичне поняття біологічної статі". Церковники вважають, що це прямий шлях до популяризації одностатевих відносин.

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