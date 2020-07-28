В Італії кількість нових хворих на COVID-19 зростає

Упродовж останньої доби в Італії зафіксували 181 новий випадок коронавірусу, що на 11 більше, ніж було напередодні. Щоденна смертність унаслідок епідемії також зросла. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на ANSA.

Як зазначено в повідомленні, за останні 24 години випадків захворюваності побільшало на 181 (учора їх було 170). Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Кількість жертв - 11, до цього чотири дні поспіль вона становила 5", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість смертей унаслідок епідемії в Італії зросла до 35 123.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії наразі становить 246 488. Одужали від недуги 198 756 пацієнтів.

Нагадаємо, на ранок 27 липня у світі зареєстрували 16 420 287 хворих на коронавірус COVID-19. Померли за добу 4303 особи (всього 652 256). Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Кількість померлих сягнула 149 849, хворих - 4 371 839.