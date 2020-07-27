Туреччина почала антитерористичну операцію проти курдів

Операція проходить у трьох провінціях на сході країни.

На сході Туреччини почалася антитерористична операція Yıldırım-3 Ağrı Dağı ("Блискавка-3" гора Агрі - ред.)

Про це повідомляє Укрінформ.

"У провінціях Агрі-Ігдір-Карс почалася операція Yıldırım-3 Ağrı Dağı. Мета операції - повністю усунути сепаратистську терористичну організацію (Робітничу партію Курдистану - ред.) з порядку денного країни та нейтралізувати терористів у регіоні", - повідомило МВС Туреччини.

В операції беруть участь 86 оперативних груп, тобто 1170 співробітників зі складу спецпідрозділів жандармерії і поліції.

Як відомо, у другій половині червня турецькі підрозділи командос зайшли на територію Іраку і почали військову операцію, спрямовану на знищення представників Робітничої партії Курдистану на півночі цієї країни.

Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. Торік у листопаді Суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робітничої партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК у травні 2014 року.

У 2018-му Туреччина провела проти курдів операцію "Оливкова гілка".