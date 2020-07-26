В Індії почали тестувати вакцину від COVID-19

Індія розпочала свої перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу, оскільки у другій за чисельністю населення країні світу зафіксували майже 49 000 нових випадків захворювання. Про це повідомляє "Укрінформ".

Станом на суботу, 25 липня, в Індії загальне число підтверджених випадків коронавірусу перевищило 1,3 мільйона. Спалахи захворювання зафіксовані у 36 штатах країни.

Індійський інститут медичних наук (AIIMS), провідний медичний навчальний заклад у столиці Індії Нью-Делі, повідомив, що у п’ятницю було введено першу дозу пробної вакцини від COVID-19.

Вакцина-кандидат - Covaxin - входить до числа майже двох десятків засобів, які проходять випробування на людях в усьому світі.

Фахівці AIIMS працюватимуть у 12 закладах, відібраних Індійською радою з медичних досліджень для проведення клінічних випробувань препарату Covaxin.

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що орієнтовно вакцина, розроблена китайською компанією, може коштувати 1 тисячу гривень. Ця компанія з Китаю вже на третій клінічній стадії і перша у списку серед розробників у списку ВООЗ.

У лютому в Китаї заявили про створення вакцини від коронавірусу, однак зазначили, що вона потребує допрацювання.

У середині травня Ізраїльський інститут біологічних досліджень завершив випробування на гризунах потенційної вакцини від коронавірусу. Другим етапом випробувань стане перевірка ефективності вакцини на інших тварин, і тільки після цього - на людині. Якщо препарат покаже ефективність і надалі, вакцина проти коронавірусу може бути готова через рік або раніше.

Також вісім вакцин проти COVID-19 розробляють у США, і вони можуть бути готові "пізньої осені".