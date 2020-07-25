Російським трубоукладачам не дозволяють добудувати "Північний потік-2" через нерест тріски

Влада Данії заборонила роботи з добудови газопроводу "Північний потік-2" на час нересту тріски. Відновитися вони можуть тільки після закінчення цього періоду - орієнтовно, у вересні.

Про це, як пише "Німецька хвиля", повідомили німецька телерадіокомпанія NDR та газета Die Neue Zürcher Zeitung.

При цьому нагадується, що 22 липня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та очільник МЗС Єппе Кофод прийняли в Копенгагені держсекретаря США Майкла Помпео. В ході переговорів американський дипломат ще раз застеріг європейські компанії від допомоги РФ в завершенні будівництва трубопроводу і обговорив зі своїми данськими колегами проблеми енергетичної безпеки і співробітництва в Арктиці.

Російський трубоукладач "Академік Черський" прибув з Находки в німецький порт Мукран на острові Рюген ще в травні.

Спочатку він чекав спеціального дозволу, тому що роботи можливі лише зі стоянкою на якорі, а ведуться вони в районі, де під час Другої світової війни було затоплено безліч боєприпасів. На початку липня влада Данії схвалила завершення проекту з якірним позиціонуванням, та приступити до укладання "Академік Черський" не зміг - на цей раз з природоохоронних міркувань.

Другий трубоукладач "Фортуна", якому Данія дозволила добудовувати "Північний потік-2", 9 липня пішов під завантаження в німецький порт Росток.

Через води Данії на південний схід від острова Борнхольм мають бути прокладені останні 120 км газопроводу.

"Північний потік-2" не будується з грудня 2019 року. Трубоукладач, що належить швейцарському підряднику Allseas, припинив роботу через загрозу американських санкцій.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.