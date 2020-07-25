Опонентові Лукашенка висунули нове звинувачення

Генеральна прокуратура Білорусі висунула нове звинувачення Віктору Бабарику, який вважався конкурентом Олександра Лукашенка в президентських перегонах, - його звинувачують в отриманні хабара. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на tut.by.

"Звинувачення Віктору Бабарику перекваліфіковано з ч. 2 ст. 431 (дача хабара) на ч. 3 ст. 430 (одержання хабара)", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що в новому обвинуваченні "конкретизовані окремі обставини інкримінованих злочинів".

Таким чином тепер Бабарика звинувачують в отриманні хабара, ухиленні від сплати податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Раніше повідомляли, що колишньому банкіру Віктору Бабарику відмовили в реєстрації на виборах президента Білорусі - це пояснили невідповідностями в декларації про доходи, а також участю іноземної організації в його виборчій кампанії.

Нагадаємо, у червні 2020 року Бабарико був затриманий у межах справи про несплату податків Белгазпромбанку, який він очолював упродовж 20 років. Він звільнився в травні, щоб зосередитися на передвиборній кампанії. Справу про несплату податків відкрили після того, як він заявив про намір висуватися в президенти.

Вибори президента в Білорусі заплановані на 9 серпня 2020 року. Претендентами на посаду президента, крім Лукашенка та Бабарика, були заявлені голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень, депутат Палати представників минулого скликання Анна Канопацька, співголова ГО "Говори правду" Андрій Дмитрієв та перекладачка Світлана Тихановська - дружина Сергія Тихановського, якому ЦВК відмовила в реєстрації.