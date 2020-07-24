ЦВК змінила процедуру визначення виборчої адреси виборця

В відповідній заяві необхідно буде вказати адресу, за якою виборець фактично проживає.

Центральна виборча комісія змінила процедури визначення органом ведення Державного реєстру виборців виборчої адреси.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

У зв’язку з набранням чинності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства", яким внесено зміни, зокрема, до Закону "Про Державний реєстр виборців", ЦВК внесла зміни до деяких своїх постанов, а саме:

- від 18 травня 2020 року №88 "Про Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців";

- від 2 червня 2020 року №96 "Про форми заяв та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців, заяв про внесення змін до персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців";

- від 11 червня 2020 року №103 "Про Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання".

У вказаних актах, зокрема, виключено вимогу щодо документального підтвердження фактичного місця проживання виборця. У відповідній заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

Нагадаємо, що раніше ЦВК запустила сервіс для зміни виборчої адреси онлайн.

ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем проживання, а не реєстрації. Новий порядок спрямований на реалізацію виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших виборців, які змушені проживати не за місцем реєстрації.