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Кличко сподівається, що звільнення від сплати пайової участі допоможе ресторанам і кафе подолати кризу

Підприємцям, які вже сплатили пайову участь, зарахують ці кошти на наступний рік.

Київ звільнив від сплати пайової участі літні та сезонні майданчики кафе і ресторанів, щоб створити сприятливі умови для роботи бізнесу. Про це сьогодні заявив на брифінгу київський міський голова Віталій Кличко.

"Київрада вчора ухвалила важливе рішення для підтримки бізнесу. Про таку ініціативу ми говорили раніше. Літні та сезонні майданчики кафе, ресторанів і також бізнес, що працює у засобах пересувної торгівлі, торговельних мереж та об'єктів сезонної торгівлі, місто звільнило від сплати пайової участі", – заявив Віталій Кличко.

За словами очільника міста, підприємцям, які вже сплатили пайову участь, зарахують ці кошти на наступний рік.

“Ми й надалі будемо підтримувати бізнес, що працює в нашому місті”, – наголосив Віталій Кличко.

Як зазначив вчора Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, такі кроки допоможуть подолати кризу, спричинену пандемією.

"Кілька місяців заклади і підприємства не працювали. І отримали шалені збитки. Ми маємо створити сприятливі умови для роботи бізнесу в столиці. Бо малий і середній бізнес - це основа економіки міста. І переконаний, спільними зусиллями й ефективною співпрацею ми цю кризу подолаємо", – додав мер Києва.

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