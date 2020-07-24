Кличко пояснив, чому попросив правоохоронців посилити заходи безпеки в Києві

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звернувся до правоохоронців з проханням посилити заходи громадської безпеки у столиці через останні надзвичайні події.

Про це Кличко повідомив під час брифінгу.

"Це і патрулювання в місті. Забезпечення правопорядку. І більш ефективна робота з упередження можливих загроз. А також затримання та притягнення до відповідальності злочинців", - уточнив голова КМДА.

"У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Палять будинки і авто…" - додав він.

На думку Кличка, ситуацію в країні і в Києві намагаються дестабілізувати. Він назвав безпеку одним із найважливіших питань і подякував "свідомим киянам", які, побачивши підозрілі предмети в громадських місцях, повідомляють про це в поліцію.

Нагадаємо, вдень 20 липня невідомий повідомив про мінування на території столичного ринку "Мінський". Вибухотехніки знайшли закладену вибухівку.

Після цього в Києві повідомили про низку мінувань, зокрема на вокзалі та в ТРЦ.

Також було повідомлення про масове мінування об‘єктів інфраструктури в Харкові. До цього в Луцьку терорист захопив у заручники автобус з пасажирами. Він відпустив їх приблизно через 10 годин.

Цього ж дня поліція посилила заходи безпеки у столиці і в 9 областях.

22 липня у Києві у двох місцях виявили підозрілі валізи, станцію "Вокзальна" евакуювали.

23 липня в Полтаві чоловік намагався викрасти авто, а потім узяв у заручники полковника Національної поліції. Злочинця звати Роман Скрипник. Після того, як він відпустив поліцейського, покинув авто й утік, його місцезнаходження невідоме.

Кличко 23 липня заявив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням підвищити заходи безпеки в місті.