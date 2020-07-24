Труднощі вибору
При візуальному огляді може здатися, що деталі підходять одна одній ідеально, але на практиці можна вибрати абсолютно несумісні один з одним кріплення. Справа в стандартах, де параметри схожі, проте не роблять деталі повністю ідентичними.
Найчастіше це стосується вибору гайок і болтів, різьбове з'єднання яких вимагає, щоб одне до іншого підходило абсолютно.
Тонкощі вибору пари гайка-болт
Основні характеристики, на які потрібно звернути увагу:
- Розмір і форма;
- Матеріал виготовлення, в тому числі наявність/відсутність покриття;
- Якість.
А також спочатку потрібно визначити завдання, яке повинне вирішити майбутнє кріплення. Наприклад, якщо йдеться про те, щоб прикрутити світильник, не потрібні високоміцні гайки і болти, і така постановка завдання значно полегшує вибір.
Розмір і форма гайки
Звернути увагу потрібно на діаметр різьби, в позначенні якої немає загальносвітової стандартизації позначень. Якщо для болта вказується діаметр зовнішньої різьби, то для гайки - внутрішній.
Практично у всіх країнах Європи прийнята система стандартів DIN. Якщо болт і гайка мають однакове різьблення (велике або дрібне), то однакове маркування полегшить ваш вибір. При цьому не забуваємо, що ми користуємося метричною різьбою, на відміну від інших країн, де користуються дюймовою. У ГОСТах, якими ми користуємося, різьблення може позначатися в міліметрах.
Форма гайки, як правило, визначається й особливістю майбутньої конструкції, й інструментом, яким затягується кріпильне з'єднання.
Матеріал виготовлення
Матеріал елементів з'єднання повинен бути однаковим, щоб не провокувати небажані хімічні реакції. Особливо важливо, коли кріпильний вузол призначений для використання в особливих умовах. Навіть цілком нейтральні один до одного метали при певному впливі ззовні можуть провокувати руйнування кріплення.
Якість гайки
Від якості залежить і довговічність з'єднання, тому на нього і звертають увагу. Існує ряд ситуацій, коли при поверхневому огляді не вдається відрізнити якісну гайку чи болт від браку.
Потрібно оцінити цілісність різьблення і його зовнішню відповідність тій, що вимагається. Якщо кріплення має захисне покриття, його стан теж піддається візуальній оцінці, при якій буде помітна його неоднорідність.